В Сочи задержали мужчину, убившего щенка с особой жестокостью В Сочи задержали мужчину, жестоко убившего десятимесячного щенка в квартире сожительницы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиция Сочи задержала мужчину, обвиняемого в жестоком убийстве собаки, сообщает пресс-служба городского УВД. Соседи обратились в полицию, заметив кровь на одежде мужчины. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили труп собаки с ножевым ранением.

Мужчина был доставлен в отдел полиции для разбирательства. Труп животного отправлен в ветеринарную клинику для экспертизы, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

Согласно сообщениям в социальных сетях, мужчина зарезал десятимесячного щенка тесаком в квартире своей сожительницы.

Ранее в Тюмени в суд передали дело живодера, разрубившего топором голову собаке. Еле живого пса по кличке Оскар обнаружили в мусорном баке случайные прохожие. Животное спасли, но из-за травмы Оскар навсегда ослеп. Живодеру грозит три года тюрьмы.

Житель Хабаровска ранее в состоянии алкогольного опьянения сжег бездомного пса. Причиной такого поступка послужило то, что животное облаяло его декоративную собаку. Против него возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.