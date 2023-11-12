В Сочи возбудили дело после гибели на пляже чувашского футболиста СК возбудил дело после гибели в Сочи футболиста и тренера из Чувашии Лесина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели футболиста и тренера из Чувашии Алексея Лесина на пляже в Сочи, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю. По предварительным данным, смерть спортсмена наступила в результате утопления.

По поручению руководителя следственного управления в связи со смертью мужчины в Сочи возбуждено уголовное дело <...> о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). <...> В правоохранительные органы 6 ноября 2023 года поступило сообщение об обнаружении на пляже в районе улицы Бестужева в Сочи тела 30-летнего мужчины из Республики Чувашия, — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, мужчину обнаружили очевидцы, которые и вытащили его на берег. Предварительно установлено, что спортсмен с коллегами находился в баре, «после чего они переместились в другое заведение, которое мужчина покинул самостоятельно».

Алексею Лесину было 30 лет, за свою карьеру он выступал за клубы «Чебоксары», «Химик-Август» и чебоксарское «Динамо». О смерти спортсмена сообщили в Министерстве спорта и физической культуры Чувашии. Отец спортсмена рассказал, что сын погиб 6 ноября, он отправился на всероссийские соревнования и был найден мертвым на берегу моря.

Ранее стало известно, что регбист «Красного Яра» Назар Хлобозов погиб в результате автомобильной аварии. ДТП произошло утром 4 ноября, водитель и два пассажира погибли на месте, Хлобозов был доставлен в реанимацию, но 7 ноября спортсмен скончался.