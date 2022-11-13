В Сочи кошка украла из магазина пачку корма и попала на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сочи кошка украла из продуктового магазина пакет сухого корма. На опубликованных в Сети кадрах видно, как животное обнюхивает разные упаковки, а затем хватает одну из них и тащит к выходу.

Пачка корма была примерно одного размера с животным. При этом кошке удалось какое-то время незаметно тащить упаковку, пока она не попалась на глаза кассиру. Та оставила деньги и клиента, попыталась догнать «похитительницу», но не смогла. Судя по кадрам, во время «преступления» в магазине было два сотрудника, которые не обратили внимание на «преступницу».

Ранее кошка в сделанной из носка маске грабителя стала звездой соцсетей. Животное по кличке Кики прославилось благодаря простой, но очень яркой задумке своей 22-летней хозяйки. Видео быстро стало вирусным, набрав более 40 миллионов просмотров в Интернете.