В Сочи таксист выволок пьяную пассажирку из машины на дорогу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Сочи таксист выволок нетрезвую пассажирку из машины на дорогу и уехал, пишет Telegram-канал «Сочи № 1». По его данным, девушка заснула во время поездки и водитель не смог ее разбудить.

Как сообщает канал, в машину сели две женщины, но во время поездки одна из них заснула. Как пишет канал, ее подруга предложила таксисту заплатить за ожидание и подождать, пока девушка проснется. Однако мужчина решил высадить клиентку. На опубликованных кадрах видно, как водитель вытаскивает ее из авто и кладет на землю.

Ранее в Москве задержали гражданина одной из стран Центральной Азии, нелегально работавшего таксистом, по подозрению в разбойном нападении на иностранца. Злоумышленник, угрожая потерпевшему расправой, лишил его крупной суммы денег. Отмечается, что он назвал ему цену поездки в 1300 рублей, а затем заявил, что указанная сумма — плата за один километр проезда.

До этого еще один столичный таксист обманул участника специальной военной операции, который направлялся домой в отпуск после контузии. Мужчина рассчитался за поездку наличными, а сдачу от водителя получил купюрами «банка приколов». То, что деньги фальшивые, боец выяснил, когда попытался купить на них свечи в храме.