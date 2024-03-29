В Сочи студент хотел поджечь дом возлюбленной, но перепутал адрес

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Сочи военный пенсионер задержал двоих студентов, которые попытались поджечь его дом, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Выяснилось, что один из подозреваемых решил отомстить возлюбленной и ее родителям, но перепутал адреса и разлил горючую жидкость из канистры на гаражные пристройки соседнего дома, в котором живет военный пенсионер. Мужчина быстро среагировал на поджог и успел задержать одного из злоумышленников, передает пресс-служба УСКР региона.

Будучи в состоянии алкогольного опьянения, [мужчины] ошибочно облили дверь соседнего гаражного бокса. В этот момент на улицу вышел хозяин гаража, который и пресек противоправные действия злоумышленников, задержав одного из них и, доставив в полицию. Второй фигурант был задержан в тот же день сотрудниками правоохранительных органов, — сообщили в СК РФ.

На допросе оба подозреваемых 19 и 20 лет дали признательные показания. В отношении них возбуждено дело по статье о покушении на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору.

По версии источника Telegram-канала SHOT, молодые люди все-таки подожгли дом, в котором жила 18-летняя возлюбленная поджигателя и ее родители. По данным SHOT, военному пенсионеру 50 лет и ранее он занимался самбо.

11 марта в поселке Красносельское под Выборгом сгорел дом, на пепелище которого были обнаружены три трупа. Дом по решению суда должны были снести как незаконную постройку именно в этот день. По предварительным данным, проживавший в доме 47-летний мужчина поджег строение, застрелил своих родителей и покончил с собой.