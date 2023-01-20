В Сочи столкнулись девять автомобилей

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Адлерском районе Сочи на участке трассы А-147 столкнулись девять автомобилей, передает Telegram-канал «Вести Сочи» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю. В результате массового ДТП погиб водитель автомобиля KIA. На месте происшествия образовался затор.

По предварительным данным, водители автомобилей BMW и Mercedes при спуске не выдержали безопасную дистанцию и скорость, допустили наезд на стоящие автомобили, — сообщили в пресс-службе МВД.

20 января пассажирский автобус попал в аварию в Ростовской области, в результате 13 человек, включая шестерых детей, пострадали, сообщили в пресс-региональной службе ГИБДД России. По предварительной информации, водителю стало плохо. Инцидент произошел около 08:30 в районе дома № 12 по переулку Станционный города Каменск-Шахтинский. Пассажирский автобус следовал по маршруту Комбинат — Машзавод.

Ранее в Ростовской области женщина за рулем Daewoo Matiz, не имевшая прав на управление транспортным средством, сбила двух человек. ДТП произошло на парковке возле торгового центра в Новочеркасске.