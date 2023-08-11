В Сочи ребенок и беременная женщина пострадали в ДТП с внедорожником

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сочи девять человек, включая ребенка и беременную женщину, пострадали в ДТП на экскурсионном джипе УАЗ, сообщает в своем Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю. По предварительным данным, водитель внедорожника не справился с управлением, машина съехала на обочину и врезалась в скалу.

В результате ДТП пострадали девять человек, среди которых был ребенок и беременная женщина. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, направленную на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — говорится в сообщении.

Ранее певица Лада Дэнс попала в аварию 5 августа. По данным Telegram-канала «112», в момент ДТП она находилась в такси. Артистка получила черепно-мозговую травму. С места аварии артистку пришлось госпитализировать на вертолете. Концертный менеджер певицы подтвердил, что после ДТП она находилась в тяжелом состоянии.

До этого один человек погиб и трое пострадали в результате автомобильной аварии на Кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, водитель «Газели» мог уснуть за рулем и врезаться в другую «Газель» и Chevrolet, которые попали в легкое ДТП. ДТП произошло на 28-м км КАД недалеко от поселка Бугры. Все пострадавшие были госпитализированы.