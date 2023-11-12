В Сочи пьяная пара набросилась на забор из-за замечания Kub Mash: разозлившиеся из-за замечания сочинцы разбили самокат о забор дома

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Сочи пара пьяных местных жителей набросилась на забор частного дома, услышав замечание его жильца в свой адрес, сообщает Kub Mash. Telegram-канал опубликовал кадры, на которых видно, как мужчина и женщина кидают в ограждение электросамокат и разбивают камеры видеонаблюдения.

По данным Kub Mash, инцидент произошел у частного дома на улице Ушакова в Лазаревском районе Сочи. Жилец сделал мужчине и женщине замечание, когда те начали разговаривать на повышенных тонах. Пьяной паре это не понравилось, и они решили наброситься на металлический забор: в него полетел электросамокат и другие подручные предметы.

Хозяин дома рассказал, что ему пришлось взяться за перцовый баллончик. Он и представитель фирмы, самокат которой пострадал, уже написали заявление в полицию.

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