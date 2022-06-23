В Сочи пройдёт VII Всероссийская неделя охраны труда

Фото: пресс-служба ВНОТ

В сочинском парке науки и искусства «Сириус» с 27 по 30 сентября пройдёт VII Всероссийская неделя охраны труда. На ней запланировано более 100 мероприятий, в которых примут участие свыше трёх тысяч делегатов, а Молодёжный день соберёт около тысячи студентов из 40 ведущих вузов России. Организатором мероприятия выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, а оператором — Фонд Росконгресс.

Площадка ВНОТ — это всегда открытый диалог между государством, бизнесом и экспертным сообществом по ключевым вопросам охраны труда и безопасности рабочих мест. В этом году сделаем акцент именно на практической работе в условиях нового Х раздела Трудового кодекса. Обсудим внедрение новых механизмов управления рисками на конкретных предприятиях. Расскажем об актуальных направлениях профессионального образования в сфере охраны труда, — рассказал глава Минтруда Антон Котяков.

Он добавил, что на площадке соберутся более 120 предприятий и около пяти тысяч посетителей.

Ключевым же мероприятием станет пленарная сессия «Управление профессиональными рисками через призму новых изменений законодательства». Особое внимание уделят вопросам государственного управления охраной труда и надзорной деятельности, а также информационным технологиям в охране труда и новым правилам безопасности в разных отраслях.

Ранее Росконгресс организовал Петербургский международный экономический форум, на котором прошли 214 мероприятий. В нём приняли участие 14 тысяч человек из 130 стран.