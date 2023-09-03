В Сочи произошла авария с несколькими автомобилями «Автомобилисты Сочи»: в районе сочинского ТЦ «Олимп» столкнулись 4-5 автомобилей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более четырех автомобилей столкнулись на улице Транспортной в Сочи, сообщает Telegram-канал «Автомобилисты Сочи». По информации канала, в результате ДТП есть пострадавшие.

Канал отмечает, что на место аварии прибыли скорая помощь и полиция. Движение по улице затруднено.

Ранее в Москве нетрезвый мужчина на BMW столкнулся с Daewoo Matiz. В результате ДТП 23-летний водитель второй машины скончался на месте. В настоящее время злоумышленник задержан. Правоохранители отмечают, что виновника ДТП могут привлечь к уголовной ответственности по статье 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Накануне департамент транспорта Москвы сообщил, что на внешней стороне 7-го км МКАД столкнулось несколько автомобилей. На месте ДТП работают оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется. До этого ДТП произошло на внутренней стороне 99-го км МКАД. В районе нацпарка «Лосиный остров» столкнулись сразу несколько автомобилей. Движение в районе аварии было значительно затруднено.

В Екатеринбурге тем временем пассажирский автобус врезался в столб. В результате аварии пострадали 11 человек. По данным управления ГИБДД по Свердловской области, ДТП произошло на перекрестке улиц Сулимова и Омская.