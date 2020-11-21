В Сочи предупредили об угрозе возникновения смерчей над Чёрным морем

https://static.news.ru/photo/5d44db5e-2cab-11eb-85cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Modesti Giuseppe / Tips Images/Global Loook Press

Власти Сочи предупредили жителей и туристов об опасности формирования смерчей над Чёрным морем. Об этом сообщили в администрации города.

Днём 22 ноября на территории курорта ожидается дождь, в горной зоне, в том числе в Красной Поляне синоптики прогнозируют мокрый снег и гололедицу.

До конца суток 22 ноября, а также ночью и утром 23 ноября на участке Магри — Весёлое имеется опасность формирования смерчей над морем, — говорится в заявлении и администрации.

Уточняется, что все городские службы переведены в усиленный режим работы.

Как писал NEWS.ru ранее, 27 августа 2020 года все оперативные службы Сочи были переведены в режим повышенной готовности из-за угрозы формирования смерчей над морем. Ожидалось, что смерч может образоваться в течение ближайших двух суток.