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В Сочи предупредили об угрозе возникновения смерчей над Чёрным морем

13:11, 22 ноября 2020
Фото: Modesti Giuseppe / Tips Images/Global Loook Press

Власти Сочи предупредили жителей и туристов об опасности формирования смерчей над Чёрным морем. Об этом сообщили в администрации города.

Днём 22 ноября на территории курорта ожидается дождь, в горной зоне, в том числе в Красной Поляне синоптики прогнозируют мокрый снег и гололедицу.

До конца суток 22 ноября, а также ночью и утром 23 ноября на участке Магри — Весёлое имеется опасность формирования смерчей над морем, — говорится в заявлении и администрации.

Уточняется, что все городские службы переведены в усиленный режим работы.

Как писал NEWS.ru ранее, 27 августа 2020 года все оперативные службы Сочи были переведены в режим повышенной готовности из-за угрозы формирования смерчей над морем. Ожидалось, что смерч может образоваться в течение ближайших двух суток.

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