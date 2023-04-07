Набитый оружием Mercedes попался в руки сочинской полиции

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники ГИБДД в Сочи остановили автомобиль Mercedes, который оказался полон оружия, передает Telegram-канал «Сочи № 1». По имеющейся информации, речь идет о вооружении времени Великой Отечественной войны. Водитель, как пишет канал, объяснил, что перевозил оружие из музея в Краснодарском крае.

За рулем остановленной машины был 45-летний местный житель. Он сказал, что его багаж — это музейные экспонаты. По словам сочинца, он вез оружие из Краснодарского музея в Сочи и собирался использовать в рамках праздничных мероприятий.

Канал добавляет, что по факту обнаружения предметов времен ВОВ полиция начала проводить проверку.

Ранее полиция в Симферополе во время проверки водителей на наркотики нашла в багажнике у одного из них автомат AK-47 и два магазина с патронами. Мужчину в камуфляже задержали, выяснилось, что он готовил нападение на инкассаторов, но попался прямо перед ограблением.

Изначально задержанный пытался убедить полицию, что машину, в которой нашли оружие, он взял у друга. В итоге задержали еще и приятеля. Оказалось, мужчины долгое время следили за маршрутами и расписанием инкассаторов, потом купили оружие и балаклавы. По расчетам налетчиков, они планировали получить около 3,6 млн рублей.