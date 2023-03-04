В Сочи полицейский протаранил автобус с людьми и погиб «Подъем»: в Сочи полицейский протаранил автобус с людьми и погиб

Фото: Соцсети

В Сочи водитель иномарки влетел в микроавтобус, в котором находились семеро пассажиров, сообщило в Telegram управление МВД России по Краснодарскому краю. В результате аварии водитель иномарки погиб, шесть человек получили различные травмы. По данным «Подъема», за рулем автомобиля находился полицейский.

Ночью 3 марта в дежурную часть УВД по городу Сочи поступило сообщение о ДТП с участием иномарки и грузо-пассажирской «Газели», произошедшем на 37-м км автодороги Адлер —Красная Поляна. В результате ДТП водитель иномарки погиб. Водитель и пять пассажиров микроавтобуса с травмами различной степени тяжести госпитализированы, — сообщили в МВД.

Источник «Подъема» в МВД уточнил, что водитель иномарки выехал на встречную полосу, это и стало причиной аварии. По его словам, находившийся за рулем полицейский был одет в гражданскую одежду, так как в тот момент не был при исполнении обязанностей. По факту произошедшего проводится проверка.

Накануне в Москве на Кутузовском проспекте произошла массовая авария с участием пяти автомобилей. В ГИБДД рассказали, что в ходе столкновения пострадали три человека.