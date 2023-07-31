В Сочи полицейский разбился на мотоцикле, находящемся в розыске Интерпола

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Сочи сотрудник ГИБДД разбился на мотоцикле без номеров, который был в розыске Интерпола, сообщает Telegram-канал SHOT. 38-летний Павел Паникаровских в нерабочее время управлял двухколесным транспортом и на улице Аллея Челтенхема, не справился с управлением, выехал на встречную полосу. Мужчина влетел в дерево, после чего скончался на месте.

В России мотоцикл зарегистрирован не был. По данным баз Интерпола, он числится в розыске за Италией. Сам полицейский в органах работал с 2011 года, но недавно был отстранен от исполнения служебных обязанностей, поскольку проходил подозреваемым по делу о получении взятки.

23 июля в Москве на пересечении улиц Совхозной и Краснодарской произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла, погибла 38-летняя пассажирка байка. Также при аварии пострадал водитель мотоцикла, мужчину госпитализировали. Момент столкновения мотоцикла и машины попал на видео с камер наблюдения. На кадрах видно, как мотоциклист на скорости влетает в ВАЗ-2115, от удара мотоцикл отлетает. Установление обстоятельств аварии, ход и результаты проверки контролирует прокуратура ЮВАО.