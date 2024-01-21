В Сочи питбуль без намордника запугал соседей «Кубань 24»: агрессивный питбуль из Сочи запугал соседей по дому

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В Сочи агрессивный питбуль запугал соседей, сообщает «Кубань 24». В частности, собака укусила женщину во время поездки в лифте. Отмечается, что хозяйка выводит гулять собаку без поводка и намордника.

Писала три или четыре заявления от себя лично. Писали коллективное заявление в администрацию, в прокуратуру. От администрации тоже пришла отписка, что принять в отношении хозяйки решение нельзя, потому что отсутствуют ее паспортные данные, — рассказала пострадавшая.

Юрист Александр Кугушев рассказал телеканалу, что выгул потенциально опасных собак должен производиться строго на коротком поводке и в наморднике. По его словам, в регионе введена административная ответственность за нарушение этого правила, по которому предусмотрен штраф в размере до трех тысяч рублей.

В 2019 году правительство РФ утвердило список потенциально опасных пород собак, куда вошли бразильский бульдог, американский бандог, акбаш и другие. Выгул этих собак регулируется региональными законами. Депутаты Госдумы предложили расширить применение административной ответственности по всей Федерации.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве овчарка напала на трехмесячного ребенка и едва не загрызла его. Со множественными ранами младенец был госпитализирован в реанимацию, его состояние оценивалось медиками как критическое. Семья, в которой проживала собака, решила вернуть ее заводчику.