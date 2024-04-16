В Сочи приговорили заморившего голодом ребенка блогера-сыроеда Суд отправил в тюрьму блогера из Сочи за смерть ребенка от истощения

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Максим Лютый

Блогера-сыроеда Максима Лютого, сын которого умер в Сочи от истощения, приговорили к восьми годам в колонии строгого режима, сообщает РИА Новости. Государственный обвинитель просил для него восемь с половиной лет лишения свободы.

Признать Максима Лютого виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 111 УК России и статьи 156 УК России с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 100 тысяч рублей, — цитирует судью Лазаревского районного суда Краснодарского края агентство.

По словам прокурора, блогера осудили по статьям «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего с издевательствами».

О гибели младенца сообщили в начале марта 2023 года. Краевое управление СК России выяснило, что ребенку стало плохо после длительного отказа в питании. Отец забирал сына у матери не менее трех раз и не кормил сутки. В больницу родители повезли младенца 8 марта, но ребенок умер по дороге.

Лютый объяснял, что хотел приучить младенца к сыроедению, а также обливал его холодной водой. В смерти сына блогер обвинил гражданскую жену. Мать младенца также стала обвиняемой по делу. Суд назначил женщине два года исправительных работ.