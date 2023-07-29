В Сочи обнаружили тела двух человек, погибших во время шторма

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Катер спасательной службы на водных объектах

Два человека погибли во время шторма в Сочи, сообщает Telegram-канал «Подъем». По его информации, тела мужчины и женщины обнаружили на пляже в разных районах города.

Девушку нашли в районе дикого пляжа «Красный штурм». Очевидцы сообщили, что она пошла купаться во время шторма, а после начала тонуть. По информации канала, россиянка скончалась до приезда скорой помощи.

Тело мужчины было найдено на пляже в Кудепсте. По данным Telegram-канала SHOT, погибший является уроженцем Тверской области. Его обнаружили отдыхающие.

Ранее в Иркутской области 12-летний мальчик утонул во время купания в реке Китой. По данным пресс-службы регионального управления Следственного комитета, также был доставлен в больницу девятилетний брат погибшего. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Предполагается, что дети отправились купаться без присмотра взрослых и уплыли слишком далеко от берега.

Еще один ребенок утонул в Туапсе при наводнении. Пресс-служба Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю уточнила, что тело 15-летнего подростка нашли на берегу моря. Ранее он числился пропавшим в результате ухудшения погодных условий.