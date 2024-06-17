В Сочи назначили нового исполняющего обязанности главы города Вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин занял должность и. о. главы Сочи

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Сочи

Бывший заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Прошунин вступил в должность исполняющего обязанности главы Сочи, сообщили в пресс-службе администрации Кубани. Кроме того, он был назначен первым заместителем мэра Сочи. Вице-губернатор Александр Топалов представил Прошунина депутатам городского собрания на планерном совещании.

Андрей Прошунин приступил к исполнению обязанностей главы Сочи. Он назначен первым заместителем мэра города-курорта. На планерном совещании в мэрии Сочи вице-губернатор Александр Топалов представил Андрея Прошунина депутатам городского собрания и сотрудникам администрации, — говорится в сообщении.

По словам Топалова, глава города уже обозначил первоочередные задачи, которые предстоит решить Прошунину на новой должности. В частности, он будет заниматься вопросами строительства и ремонта очистных сооружений Сочи. Кроме того, Прошунин возьмет на себя реконструкцию ливневой канализации, сетей водоснабжения и водоотведения.

Ранее глава Астрахани Олег Полумордвинов официально объявил об уходе с должности. Он назвал это важным и непростым решением. Полумордвинов поблагодарил астраханцев за совместную работу и поддержку, а также выразил надежду, что общими усилиями город будет расцветать.