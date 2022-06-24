В Сочи нашли тело второго погибшего, унесенного в одной из машин в море В Лазаревском районе Сочи нашли тело второго погибшего, унесенного в одном из автомобилей в Черное море

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МЧС России

В Лазаревском районе Сочи нашли тело второго погибшего, находившегося в одном из смытых в Черное море автомобилей, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Несколькими часами ранее из акватории извлекли труп первого погибшего, который был также заблокирован в салоне легковушки во время схода селя. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее стало известно, что минувшей ночью из-за обильных осадков в Сочи река Чемитокваджи вышла из берегов, в результате чего на город обрушились три селя, один из которых унес в море несколько автомобилей. Известно, что на данный момент спасти удалось только одного пострадавшего.

Позже в СУ СК по Краснодарскому краю сообщили, что в унесенных в море автомобилях находились трое детей. В ведомстве также добавили, что следователи совместно со спасателями МЧС проводят масштабную поисковую операцию. В региональном управлении МЧС РФ уточнили, что в поисках участвуют вертолет Ка-32 и спасательный катер «Валерий Замараев».