В Сочи нашли пропавших детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские нашли пятерых пропавших ранее в Сочи детей, передает РЕН ТВ. По данным канала, мальчиков доставили в отделение полиции, чтобы их забрали родители.

Канал отмечает, что в отношении детей противоправных действий не совершалось.

2 апреля в Сочи пропали пятеро детей в возрасте от восьми до 13 лет. В их поисках были задействованы 70 человек, в числе которых спасатели, казаки и волонтеры.

В мэрии добавили, что в последний раз детей видели на территории одной из гостиниц, где они купались в бассейне. После того как им сделали замечание, они ушли. В главке МВД по Краснодарскому краю агентству сообщили, что все пропавшие дети являются местными жителями.

Ранее сообщалось, что в Чите пропал 15-летний подросток. Его поиски заняли три дня. Мальчика нашли живым в лесу неподалеку от соседнего населенного пункта. Семья, в которой воспитывается подросток, на профилактических учетах не состоит, сам мальчик ранее из дома не сбегал.

Поиски пропавшего не прекращались даже в ночное время, полицейским помогали волонтёры из организации Кости Долгова. В итоге подростка нашли утром 8 декабря: мальчик шёл по лесу возле посёлка Ерёмино.