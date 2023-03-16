В Сочи издевавшаяся над детьми воспитательница отправится в колонию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воспитательницу детского сада № 126 приговорили к четырем года лишения свободы в колонии общего режима за издевательства над детьми, сообщают в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. Также на четыре года она лишена права занимать должности, связанные с работой с детьми, сообщает KP.RU.

Рассмотрев материалы дела, исследовав доказательства в их совокупности, суд признал Мочалину виновной. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, на срок четыре года, — уточнили в пресс-службе.

По данным следствия, об издевательствах над детьми стало известно летом 2021 года, когда один из воспитанников пожаловался родителям на то, что его заперли в туалете без света. В материалах уголовного дела говорится, что обвиняемая в качестве наказаний применяла к детям психологическое и физическое насилие. Она могла ударить ребенка по лицу, выкручивать уши, таскать за руки и бить воспитанников об стол.

Несмотря на приговор суда, воспитательница останется на свободе, пока ее сыну не исполнится 14 лет. На данный момент ребенку обвиняемой пять лет, в связи с чем наказание было отложено.

В иркутском городе Усть-Кут ранее организовали проверку после появления видео, на котором воспитательница детского сада тащит ребенка за ногу по снегу. Сначала женщина тащила ребенка за капюшон, а потом кинула на снег и схватила за ногу.