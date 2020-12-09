В Сочи готовятся к приёму 260 тыс. туристов на Новый год

https://static.news.ru/photo/45691102-3ac1-11eb-8970-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В этом году курортный сезон в Сочи стартовал на два месяца позже обычного, однако город посетили уже более 5 млн гостей. Ещё порядка 260 тыс. туристов ожидают в Сочи во время новогодних праздников.

Близится горнолыжный сезон. Только за десять дней новогодних и рождественских праздников город посетят порядка 260 тысяч гостей. И наша задача провести его на таком же высоком уровне, как и летний курортный сезон, — цитирует РИА Новости замглавы города Владимира Пушкарёва.

В горном кластере будут работать 240 кафе и ресторанов с соблюдением всех мер, предписанных Роспотребнадзором. На побережье оборудованы 22 зимних пляжа. Лавочки, беседки, качели и деревянные настилы, установленные там, регулярно проходят санобработку.

Как писал NEWS.ru, спрос на внутренние направления во время новогодних каникул вырастет на 15%, прогнозирует директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Наиболее востребованными у россиян в 2020 году будут Хибины, Шерегеш, Домбай, Чегет и Архыз. Тем не менее, отметила Ломидзе, окончательное решение о том, куда именно отправиться отдыхать зимой, россияне будут принимать исходя из того, какие ограничения в связи с пандемией будут действовать на данный момент.

Доля бронирований внутри страны на новогодние праздники составила уже 95%, отмечен также рост спроса на лыжные курорты России, например, Новокузнецк стал популярнее на 67% за счёт курорта Шерегеш. Но в Ассоциации рестораторов и отельеров заявили, что заполняемость отелей на каникулах остаётся на уровне 60–70%, при этом россияне отдают предпочтение заведениям вне городов.