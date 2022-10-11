В Сочи собака насмерть загрызла четырехлетнюю девочку

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В сочинском поселке Совет-Квадже домашняя бойцовская собака насмерть загрызла четырехлетнюю девочку, сообщает Telegram-канал Kub Mash. Также в результате нападения ранения получила бабушка ребенка. Полиция завела уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Инцидент произошел накануне в дачном поселке. Родители привезли девочку на отдых к бабушке. Они вышли из дома в магазин, а домашнего питбультерьера оставили без намордника в помещении. Ребенок приблизился к собаке, она расценила это как нападение и набросилась на девочку. Ребенок скончался на месте.

17 сентября в поселке Дрожжино Ленинского района Подмосковья овчарка без намордника набросилась на 13-летнюю школьницу, гулявшую с йорком. Хозяин животного не смог удержать поводок, и собака вырвалась. Мужчина ушел с места происшествия, так и не поймав собаку. Прохожие отогнали от девочки пса и вызвали медиков.

Гулять с потенциально опасными собаками без поводка и намордника запрещено, однако наказание за это нарушение не предусмотрено. Закрыть пробел в законодательстве решил депутат петербургского заксобрания Андрей Рябоконь. Он предложил штрафовать безответственных владельцев.