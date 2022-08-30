В Сочи болельщик отнял у ребенка футболку, подписанную Кристианом Нобоа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кристиан Нобоа (слева)

На стадионе в Сочи болельщик отобрал у ребенка футболку, подписанную футболистом Кристианом Нобоа, сообщает Telegram-канал Baza. Теперь мальчика снова приглашают на матч, чтобы вручить подарок ещё раз.

Ещё перед матчем «Сочи» — «Ахмат» Кристиан Нобоа пообещал одному из фанатов подарить подписанную форму. После игры он подошёл к мужчине и передал ему свою футболку, а затем решил кинуть ещё одну майку стоявшему рядом ребёнку. Мальчик тут же хотел уйти, но его силой остановил тот самый фанат — обхватил руками и вырвал подарок от Нобоа. Очевидцы говорят, что мужчина был пьян, — говорится в сообщении.

Сам Нобоа инцидента не заметил, так как к тому моменту уже ушел. Однако позже представители клуба увидели ролик, нашли мальчика и узнали, что он из Кургана. Сначала они хотели отправить ему футболку по домашнему адресу, но затем решили передать подарок лично в руки и пригласили юного болельщика на матч «Урал» — «Сочи».

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