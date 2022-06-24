В смытых в Черное море автомобилях находились трое детей СК РФ: в автомобилях, унесенных в Черное море в Сочи, могли находиться трое детей

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Сотрудники МЧС РФ

По предварительным данным, трое детей находились в двух автомобилях, которых унесло бурным течением реки в акваторию Черного моря в Лазаревском районе Сочи, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю. Сотрудники ведомства совместно со спасателями МЧС проводят масштабную поисковую операцию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На момент происшествия в автомобилях, по предварительным данным, находилось семь человек, трое из которых дети, — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в ночь на пятницу, 24 июня, из-за выпадения обильных осадков и резкого поднятия уровня воды в акваторию Черного моря сильным течением реки смыло два легковых автомобиля, находившихся в районе поселка Зубова Щель под Сочи. В результате семь человек пропали без вести. В настоящий момент спасти удалось только одного пострадавшего.

Позже спасатели нашли тело погибшего, находившегося в одной из унесенных в море машин. Об этом сообщила региональная прокуратура.