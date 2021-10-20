В Смоленской области разрешили посещать ТЦ со справками о медотводе

Власти Смоленской области разрешили предъявлять при посещении торговых центров справки о медотводе от прививки. Администрация области на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом ввела для посетителей ТЦ QR-коды, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
С 13 октября QR-коды
Постановление было утверждено губернатором, его новая редакция расширяет список документов, по которым можно будет посещать вышеуказанные учреждения. Это сертификат о вакцинации, свежий ПЦР-тест, справка о перенесённом заболевании или справка о медотводе от вакцинации.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность гастрономов, супермаркетов, универмагов, гипермаркетов, торговых центров, торговых комплексов, обязаны обеспечить входной контроль наличия вышеперечисленных документов у граждан, — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее сообщалось, что ограничения для предотвращения распространения коронавируса ввели в Московской области. Они затронут только людей, не получивших прививку от коронавируса, рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв. По его словам, люди с QR-кодами не будут чувствовать ограничений.