В Смоленской области разрешили посещать ТЦ со справками о медотводе

Власти Смоленской области разрешили предъявлять при посещении торговых центров справки о медотводе от прививки. Администрация области на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом ввела для посетителей ТЦ QR-коды, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

С 13 октября QR-коды требуют при посещении торговых центров, с 25 октября это требование вступает в силу при посещении салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов. Это же требование распространится на работу общепита при количестве посадочных мест 50 и более, бассейнов, фитнес-клубов. Исключение сделано для детей до 18 лет.

Постановление было утверждено губернатором, его новая редакция расширяет список документов, по которым можно будет посещать вышеуказанные учреждения. Это сертификат о вакцинации, свежий ПЦР-тест, справка о перенесённом заболевании или справка о медотводе от вакцинации.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность гастрономов, супермаркетов, универмагов, гипермаркетов, торговых центров, торговых комплексов, обязаны обеспечить входной контроль наличия вышеперечисленных документов у граждан, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что ограничения для предотвращения распространения коронавируса ввели в Московской области. Они затронут только людей, не получивших прививку от коронавируса, рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв. По его словам, люди с QR-кодами не будут чувствовать ограничений.