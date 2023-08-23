В Смоленской области мужчина избил девушку палкой до потери сознания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина в Рославле в Смоленской области набросился на двух девушек с палками в руках, одну из них он бил по голове, пока та не потеряла сознание, сообщает Telegram-канал Readovka. Одна из пострадавших снимала процесс избиения на камеру смартфона. О причинах нападения не сообщается.

По данным канала, избиение проходило на одной из парковок близ продуктового магазина. На видео показано, как мужчина с двумя палками в руках стоит напротив девушек, которые говорят под запись, что мужчина находится «под каким-то средствами, под наркотой». После этого злоумышленник бросается на оператора, а далее валит с ног другую девушку и начинает наносить удары палкой по голове. После этого он снова бросается на другую девушку.

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Ранее на Камчатке мужчина избил ногами барменшу в кафе. Он работал в том же заведении поваром и в день инцидента явился туда в нетрезвом виде. Из-за такого состояния сотрудница кафе сделала мужчине замечание. Тот сначала назвал ее террористкой, а потом ударил по лицу, повалил на пол и начал пинать по голове.