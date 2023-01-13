СМИ сообщили о задержании военного, покинувшего часть из-за СВО «Осторожно, новости»: в Подмосковье задержали военного, покинувшего часть из-за СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, новости» пишет, что в Подмосковье задержали командира отделения мотострелковой роты, самовольно покинувшего часть в городе Пушкино. По данным канала, задержанным оказался 37-летний Станислав Г. Его мобилизовали в начале октября.

Как указал канал, военнослужащего отправили в Военную академию ВКО в Тверской области. Однако военный не захотел участвовать в СВО, после чего покинул воинскую часть, говорится в публикации.

Ранее суд в Петропавловске-Камчатском приговорил местного жителя к одному году и восьми месяцам колонии за отказ участвовать в военной операции на Украине. По данным местных СМИ, мужчину осудили по ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа начальника в период военного положения/отказ от участия в боевых действиях), несмотря на то что в России официально не было объявлено военное положение.

В октябре в России было возбуждено первое уголовное дело о неисполнении приказа начальника в период военного положения. По словам правозащитника Павла Чикова, фигурантом стал контрактник, который отказался участвовать в боевых действиях. Адвокат напомнил, что состав преступления был введен в Уголовный кодекс военными поправками от 24 сентября текущего года.