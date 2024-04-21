В дорожной аварии в ЛНР погибли шесть человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На трассе Р-343 Луганск — Лисичанск в ЛНР произошло ДТП, в результате которого погибли шесть человек, цитирует ТАСС сообщение республиканской прокуратуры. Пресс-служба ведомства проинформировала, что водитель Mitsubishi Pajero выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем УАЗ.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Mitsubishi Pajero погибли. Кроме того, водитель автомобиля УАЗ и трое пассажиров погибли, — говорится в сообщении.

Еще один пассажир УАЗа в тяжелом состоянии был доставлен в республиканскую клиническую больницу. Прокуратура ЛНР поставила на контроль ход и результаты проверки. Заведено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Ранее сообщалось, что YouTube-блогер Михаил Касперов, известный под псевдонимом Миша из Канады, трагически погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Севастополе. Информацию о смерти подтвердили его близкие друзья.

До этого авария с участием легкового автомобиля ВАЗ-2115 и КамАЗа произошла на трассе Уфа — Оренбург. В результате ДТП погибли пять человек. Они скончались от полученных травм до приезда скорой помощи. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля столкнулся с грузовиком, который совершал разворот. Госпитализировали парня и девушку, ехавших в легковой машине. Водитель поливальной машины не пострадал.