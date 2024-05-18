В Славянске раздались взрывы Украинский политик Лях сообщил о взрывах в Славянске

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Взрывы раздались в Славянске в субботу, 18 мая, передает украинское издание «Страна.ua». Начальник городской ВА Вадим Лях уточнил, что инцидент произошел около 11:00 в микрорайоне Черевковка.

По словам украинского политика, погибших или травмированных нет. Взрыв произошел в микрорайоне, дорога через который ведет на Краматорск.

Российская армия ранее подбила боевую машину «Козак» ВСУ на въезде в Волчанск. Военный корреспондент Евгений Лисицын опубликовал кадры с места инцидента. На фотографиях видно, что БМ пострадала от серьезных повреждений. Пораженная боевая машина стояла на обочине дороги.

Координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий ранее объяснил, как Вооруженные силы Украины делают Славянск и Краматорск городами-смертниками. По его словам, военные минируют объекты социальной инфраструктуры. Депутат отметил, что украинские бойцы ставят тяжелое вооружение в каждом доме, детском саду и школе.

Парламентарий уточнил, что на линии Краматорск — Славянск — Красноармейск главком ВСУ Александр Сырский готовит так называемую линию обороны. Военные минируют все социальные объекты, чтобы перед уходом взорвать их в этих городах.