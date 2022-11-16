В СКР назвали возможные причины жесткой посадки Ми-8 в Иркутской области СКР: причинами жесткой посадки Ми-8 могли стать ошибка пилотов или отказ техники

Фото: Anton Kuzyakin/Russian Look/Global Look Press

Причинами жесткой посадки вертолета Ми-8 в Иркутской области могли стать ошибка пилотирования или отказ техники, заявили в Восточном межрегиональном следственном управлении СКР на транспорте. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта.

Органом предварительного следствия рассматриваются две основные версии: отказ авиационной техники и ошибка пилотирования, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. Ими изъяты летно-техническая документация, образцы топлива, по которым назначена химическая экспертиза, допрошены авиатехники, проводившие техобслуживание вертолета.

Вертолет Ми-8, принадлежащий авиакомпании «Ангара», совершил жесткую посадку в Жигаловском районе Иркутской области накануне. Воздушное судно выполняло технический рейс, на его борту находились только три члена экипажа и стюардесса. В результате инцидента они получили травмы, не опасные для жизни, и доставлены в больницу.