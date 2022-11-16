Причинами жесткой посадки вертолета Ми-8 в Иркутской области могли стать ошибка пилотирования или отказ техники, заявили в Восточном межрегиональном следственном управлении СКР на транспорте. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта.
Органом предварительного следствия рассматриваются две основные версии: отказ авиационной техники и ошибка пилотирования, — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. Ими изъяты летно-техническая документация, образцы топлива, по которым назначена химическая экспертиза, допрошены авиатехники, проводившие техобслуживание вертолета.
Вертолет Ми-8, принадлежащий авиакомпании «Ангара», совершил жесткую посадку в Жигаловском районе Иркутской области накануне. Воздушное судно выполняло технический рейс, на его борту находились только три члена экипажа и стюардесса. В результате инцидента они получили травмы, не опасные для жизни, и доставлены в больницу.