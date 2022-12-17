В СКР назвали основные версии крушения вертолета в Бурятии СКР: Ми-8 в Бурятии мог разбиться из-за нарушения правил пилотирования или технической неисправности

Фото: Восточный МСУТ СК России/ТАСС

Авиакатастрофа вертолета Ми-8 в Бурятии

В качестве основных версий крушения вертолета Ми-8 в Бурятии рассматриваются нарушение правил пилотирования и техническая неисправность, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР. В рамках расследования назначены судебно-медицинская, химическая, а также летно-техническая экспертизы.

Органом предварительного следствия рассматриваются две основные версии крушения вертолета: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что следователи осмотрели место происшествия, изъяли техническую документацию, образцы топлива с места вылета вертолета, а также его бортовой самописец.

Частный вертолет Ми-8 разбился в аэропорту Байкал в Улан-Удэ накануне. На его борту находился экипаж из трех человек. Все они погибли.

По факту крушения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).