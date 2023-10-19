Толкнувший аутичного мальчика россиянин пришел в СК Житель Новороссийска, толкнувший аутичного мальчика в лифте, пришел в СК

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Житель Новороссийска, грубо толкнувший ребенка с расстройством аутистического спектра в лифте, добровольно пришел к следователям, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета (СК). Ранее ведомство организовало проверку по факту случившегося.

Как пишет RT, уголовное дело пока не возбудили. При этом отмечается, что мать ребенка приняла извинения мужчины и попросила следователей прекратить проверку.

Инцидент произошел в одном из домов на улице Бориса Пупко в Новороссийске. Мужчина применил силу в отношении мальчика с расстройством аутистического спектра за то, что тот случайно его задел в лифте. Из-за особенностей психики ребенок был сильно напуган, отмечалось в сообщении краевого СК. По данному факту была организована проверка.

Ранее сообщалось, что воспитательница инклюзивного детского сада в Махачкале отделалась штрафом в 10 тысяч рублей за избиение аутичного ребенка. Приговор по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» педагогу назначили еще в январе 2023 года, хотя сотрудница детсада и признавалась, что неоднократно била пятилетнего воспитанника. Мать не согласилась с решением суда и обратилась с апелляционной жалобой, но наказание в итоге не изменили.