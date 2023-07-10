В СК возбудили дело после убийства чиновника в Краснодаре СК возбудил дело об убийстве замглавы отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Ржицкого

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Следователи подтвердили возбуждение уголовного дела об убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого, сообщает региональный СК. Его будет вести первый отдел по расследованию особо важных дел краевого управления СКР.

Следственным отделом по Западному округу города Краснодара возбуждено уголовное дело об убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе городской администрации. <...> По поручению руководителя следственного управления СКР по краю Андрея Константиновича Маслова уголовное дело передано в производство первого отдела по расследованию особо важных дел краевого управления СКР, — говорится в сообщении.

Согласно данным следствия, утром 10 июля в районе улицы Береговой в Краснодаре было обнаружено тело 42-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. В настоящее время стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего, лиц, совершивших преступление и их мотивы.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил об убийстве Ржицкого. По данным канала, мужчину застрелили утром недалеко от спорткомплекса. Личность убийцы пока не установлена.

Также SHOT сообщил, что погибший был капитаном 2-го ранга и командиром подлодки «Краснодар». Украинские журналисты обвиняли его в запуске «Калибров» по территории Украины. Минобороны РФ не комментировало это информацию.

Ржицкий был внесен в базу украинского сайта «Миротворец», сообщает Telegram-канал Readovka. В настоящее время на его фото значится статус «Ликвидирован».