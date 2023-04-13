Следственный комитет России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего ученика 9 класса после стрельбы в одной из школ города, сообщается на сайте ведомства. Подростка обвиняют по по статье о хулиганстве с применением оружия.