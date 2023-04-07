В СК раскрыли подробности обстрела донецкого рынка со стороны ВСУ СК: ВСУ ударили по Донецку из чешской РСЗО

Вооруженные силы Украины нанесли удары по Крытому рынку в Донецке примерно шестью боеприпасами реактивной системы залпового огня (РСЗО), рассказал Lenta.ru представитель Следственного комитета. В результате погибла пожилая женщина. Еще по меньшей мере шесть человек были ранены. В СК отметили, что удары, предположительно, наносились из чешской системы «Вампир».

Предположительно, обстрел велся из чешского РСЗО «Вампир». Это модификация РСЗО «Град», — заявили в Следственном комитете.

Об артиллерийском ударе по Донецку сообщал мэр Алексей Кулемзин. По его словам, под огнем оказались район Крытого рынка, бульвар Шевченко и бульвар Пушкина.

Накануне в управлении Следственного комитета РФ по Донецкой Народной Республике рассказали, что девять человек погибли в результате артиллерийского удара HIMARS по Донецку. Пострадали, по данным ведомства, еще семь человек.

Один из районов города атаковали залповым огнем. Отмечалось, что украинские боевики нанесли удар по автопарку.