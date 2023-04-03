В СК показали новые кадры с подозреваемой в убийстве военкора Татарского СК показал кадры с камер наблюдения с подозреваемой в убийстве Татарского

Фото: Скриншот с видео/sledcom_press/t.me

Следственный комитет России опубликовал в Telegram кадры с камер видеонаблюдения, на которых показана подозреваемая в подрыве петербургского кафе и убийстве военкора Владлена Татарского Дарья Трепова. За девушкой наблюдали в подъезде ее дома, в лифте, на улице, а также в самом отделении полиции, когда она уже была задержана. Уточняется, что она несла чемодан на колесиках.

Ранее силовики задержали Трепову по подозрению в причастности к убийству военкора. Она заявила, что ее подставили. В ходе первого допроса Трепова призналась, что принесла статуэтку со взрывчаткой в кафе, где проходил творческий вечер Татарского. При этом она отказалась отвечать на вопрос о том, кто передал ей статуэтку, пообещав сообщить это позднее.

В МВД полагают, что операция по устранению Татарского была тщательно и заранее спланирована, в ней участвовали несколько человек и у каждого из них была своя роль. При этом в ведомстве допускают, что Трепову злоумышленники могли использовать втемную, поскольку она ранее переписывалась с Татарским и посещала мероприятия с его участием.