В СК отказались возбуждать дело после смерти 60-летней сибирячки в больнице

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Под Новосибирском следователи отказались возбуждать уголовное дело в отношении больницы, где умерла 60-летняя пенсионерка из села Метелево Купинского района. Как рассказала «КП-Новосибирск» дочь погибшей, сибирячка скончалась в реанимации после перелома ноги. Она предположила, что женщина могла умереть из-за начавшегося сепсиса, который не заметили врачи. В СК тем временем нарушений в работе врачей не обнаружили.

Мы написали заявление в Следственный комитет, была проверка. Но возбуждать уголовное дело не стали: следователь нам сказал, что врачи все делали верно, нарушений с их стороны не нашли. <...> Моя версия: у мамы начался сепсис, а врачи не заметили этого вовремя, — пояснила собеседница издания.

Дочь пенсионерки отмечает, что от гипса исходил специфический запах, именно из-за этого она подумала, что у матери мог начаться сепсис. Женщина сломала ногу в феврале сразу в трех местах, ей наложили гипс. В больнице пострадавшей поставили укол, рассказывает собеседница издания. Дочь погибшей уточняет, что мать жаловалась на врачей и медсестер, которые не подходили к ней, а также на сильные боли. Женщина скончалась спустя сутки в реанимации. Родные пенсионерки пока не уверены, будут ли обжаловать решение.

Сейчас просто руки опускаются: мама умерла, но за это, получается, никого не накажут, — заключила дочь пенсионерки.

Девятилетняя девочка ранее умерла в больнице Белгорода из-за аллергической реакции на антибиотик, введенный через капельницу. Ребенка госпитализировали со средней степенью тяжести из-за воспаления почек. Больница и областной Минздрав инициировали проверку в Следственном комитете по поводу смерти девочки.