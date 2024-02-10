В Симферополе мужчина упал с девятого этажа на «куб жизни» МЧС: в Симферополе мужчина упал с девятого этажа и выжил

Фото: Alexander Legky/Global Look Press

В Центр управления в кризисных ситуациях Симферополя 10 февраля в 17:33 поступил сигнал о мужчине на балконе многоэтажного дома на улице Балаклавской, который пытается совершить суицид, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым. Для оказания помощи на место выехали подразделения спасателей и службы взаимодействия. Позже симферополец упал с девятого этажа на установленный спасателями «куб жизни» и выжил.

Сотрудники МЧС России оперативно установили куб жизни, на который впоследствии мужчина совершил прыжок с девятого этажа. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь. Затем он [был] доставлен в лечебное учреждение, — говорится в заявлении пресс-службы.

В начале февраля стало известно о несовершеннолетней девочке в Новосибирске, которая выпала с 17-го этажа дома по улице Кирова и выжила.

Кроме того, в Санкт-Петербурге 16-летний подросток пытался спуститься с шестого этажа по простыням и сорвался. Он выжил, но получил тяжелые травмы и был доставлен в реанимацию.

В январе с балкона седьмого этажа сорвался 45-летний москвич, который ночью развешивал на просушку белье. Он споткнулся, потерял равновесие и перевалился через перила. Снег смягчил падение. Мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами.