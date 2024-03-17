В Симферополе рассказали об обстановке на одном из избирательных участков Очная явка на одном из избирательных участков в Симферополе достигла 80%

Фото: Макс Ветров/РИА Новости

Очная явка избирателей на участке № 355 в Симферополе на утро 17 марта достигла 80%, сообщила NEWS.ru председатель участковой избирательной комиссии Олеся Зимоглядова. По ее словам, самый большой поток людей был зафиксирован в первый день голосования 15 марта. Сейчас обстановка на участке спокойная и благоприятная, добавила она.

Обстановка на участке благоприятная, спокойная, люди идут в хорошем настроении. Большая явка у нас была в пятницу, [15 марта], в первой половине дня, в течение дня явка тоже была очень хорошая. <...> Сегодня наплыв народа стал меньше, потому что у нас уже проголосовало, по предварительным подсчетам, уже более 80% [избирателей], — сообщила она.

Зимоглядова добавила, что люди активно участвуют в голосовании. По ее словам, местные жители приходят на избирательный участок семьями и приводят пожилых родственников.

Явка в 80% говорит о многом, учитывая то, что [впереди] еще целый день, — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что очная явка избирателей на выборах президента России к началу третьего дня голосования достигла 60%. Эти цифры не учитывают явку в рамках электронного голосования.