Симферопольцы столкнулись с проблемами при дистанционном голосовании В УИК Симферополя заявили о сбое в работе системы дистанционного голосования

Фото: Макс Ветров/РИА Новости

Девушка голосует на выборах президента России на одном из избирательных участков в Симферополе

Жители Симферополя, которые изначально зарегистрировались для онлайн-голосования на президентских выборах в России, столкнулись с проблемами в работе портала «Госуслуги». Некоторые приходят на избирательный участок в надежде отдать голос в очном формате, однако это запрещено, заявила в беседе с NEWS.ru председатель местной УИК № 355 Олеся Зимоглядова.

Приходили вчера проголосовать на нашем участке, а мы им отвечаем: «Извините, вы уже открепились на голосование через „Госуслуги“». Приходят сегодня: «У нас и ночью не получилось проголосовать», — отмечает Зимоглядова.

Она рекомендовала россиянам, которые столкнулись с подобной проблемой, позвонить по бесплатному номеру Центральной избирательной комиссии. Там специалисты смогут помочь и проконсультировать, как грамотно и корректно выйти из этой ситуации, добавила председатель УИК.

Ранее Минцифры РФ сообщило, что явка избирателей на президентских выборах в ходе дистанционного электронного голосования на утро 17 марта составила 90%. Всего проголосовали 4,2 млн человек. Отмечается, что голосование на платформе ДЭГ применяется на выборах разных уровней с 2020 года, но на президентских — впервые. При этом география применения ДЭГ протянулась от Камчатки до Калининграда.

В первый день выборов систему ДЭГ в Москве временно переводили в режим электронной очереди. Причиной этому стало большое число желающих отдать свои голоса на выборах главы государства.