В Симферополе пятерых человек задержали за дискредитацию ВС России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Симферополе полиция задержала пятерых человек за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым. На группу молодых людей, которые отдыхали в парке имени Гагарина, пожаловались местные жители.

<...> задержали пятерых граждан в возрасте от 17 лет до 21 года, подозреваемых в совершении ряда административных правонарушений, в частности, совершении противоправных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в парке девушки и юноши пили алкоголь, показывали нацистские жесты и кричали лозунги, пропаганда которых запрещена в России. Полицейские доставили их в участок и составили административные протоколы. Также выяснилось, что один из задержанных — 19-летний молодой человек, ранее уже был судим за грабеж.

Ранее в середине мая после концерта в Уфе на музыканта Юрия Шевчука был составлен административный протокол о дискредитации ВС РФ. Исполнитель критически высказался о боевых действиях на Украине и сравнил Родину с нищей старушкой.

Однако в августе стало известно, что адвокат исполнителя Александр Передрук подал жалобу в Верховный суд Башкирии с требованием отменить штраф в 50 тысяч рублей и прекратить дело.