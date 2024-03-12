В Симферополе приступили к организации лагеря морской подготовки школьников

Фото: vk.com/patriotrsport

Власти Симферополя выдали разрешение на организацию полевого спортивно-тренировочного лагеря по морской и начальной военной подготовке для школьников, сообщает «МК в Крыму». Как рассказал председатель правления Центра морской подготовки «Варяг» Александра Дьяченко, занятия в рамках курса НВП на базе лагеря начнутся уже в следующем учебном году.

Как уточнил Дьяченко, лагерь будет находиться в районе улиц Лескова и Радищева. Городская администрация уже выдала разрешение и документы на строительство.

Теперь мы можем начать благоустройство территории по профильной ориентации — полевой, военной и морской подготовке, — подчеркнул он.

Курировать подготовку лагеря будут инструкторы Черноморского военно-морского института имени Нахимова.

Ранее в Министерстве спорта Крыма приняли решение о создании республиканской команды по авиационным гонкам. Команда будет выступать в поршневом и в реактивном классах, а также в дисциплине «Реактивные самолеты — высший пилотаж». Соревнования будут проводиться на самолетах Як-55 и Су-26. Команда создается в рамках проекта «Русские авиационные гонки», собирающего лучших летчиков-спортсменов из различных регионов России.