В Сибири женщина обматерила семью с ребенком-инвалидом и попала на видео Новосибирка обматерила семью с ребенком-инвалидом, встав на их парковочное место

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Новосибирске женщина на иномарке Mazda заняла место для инвалидов на парковке и отказалась его освобождать семье с ребенком-инвалидом. О произошедшем мать ребенка рассказала «360». Отказавшаяся уступить женщина нахамила отцу ребенка и начала фотографировать номер машины и кому-то звонить.

Она спросила: «А ты че, инвалид?» Муж ответил: «Я — нет, ребенок — инвалид. Она вылетела, начала проверять, кому-то звонить. Мы показываем знак, объясняем ситуацию. Она начала фотографировать номера, кому-то отсылать. Через пять минут она не отъехала. Мы начинаем выгружаться, она подлетает, начинает орать в окно, — рассказала мать ребенка.

Семья не стала обращаться в полицию, но попросила внимательнее относиться к парковочным местам для людей с инвалидностью. Они напомнили, что такие места неслучайно оборудуют ближе к зданиям. Часто человеку с инвалидностью сложнее передвигаться в городской среде.

Ранее в Уссурийске водитель угрожал «оторвать вторую ногу» ветерану СВО, который сделал ему замечание за парковку в неположенном месте. Мужчина занял место парковки для инвалидов около торгового центра «Русский рынок», на это ему указал вернувшийся со спецоперации военный с позывным Кипиш. В ответ нарушитель обрушился с оскорблениями на мужчину, в том числе пообещал «оторвать вторую ногу».