Сибирского чиновника задержали по делу о некачественном жилье для сирот Чиновника Новосибирской области подозревают в сдаче некачественного жилья детям-сиротам

Фото: СК РФ

Заместитель руководителя администрации Здвинского района Новосибирской области задержан по подозрению в превышении должностных полномочий из-за ввода в эксплуатацию некачественного жилья для детей-сирот. Как сообщает Сиб.фм со ссылкой на региональный главк СКР, в ближайшее время следователи будут ходатайствовать об избрании задержанному меры пресечения, ему будет предъявлено обвинение. Имя чиновника не уточняется.

10 апреля в Здвинском районе возбудили уголовное дело по факту строительства и приемки некачественного жилья. Несмотря на то, что дом промерзал, в нем не было света, не работали системы отопления, вентиляции и водоотведения. Сотрудники местной администрации, зная о нарушениях, подписали и выдали застройщикам разрешение на ввод здания в эксплуатацию.

Уточняется, что трехквартирный жилой дом, расположенный в селе Здвинск, предназначался для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Госдума ранее приняла в первом чтении закон о праве детей-сирот после 23 лет получать выплаты для покупки жилья. Для этого они должны быть нуждающимися в улучшении жилищных условий, а также иметь семью, работу, отсутствие алкогольной и наркотической зависимости и налоговой задолженности.