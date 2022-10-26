В Сибири задержали подозреваемого в заказе убийства 19-летней давности В Сибири задержали подозреваемого в заказе убийства иркутского бизнесмена 19 лет назад

Сотрудники правоохранительных органов в Новосибирске задержали 62-летнего мужчину, находившегося в розыске за убийство по найму, совершенное 19 лет назад. Задержанный этапирован в Иркутск. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Иркутской области.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, п. п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Подстрекательство к совершению убийства организованной группой, по найму, сопряженного с бандитизмом»). <...> Он помещен в СИЗО-1, — говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области рассказали, что задержанный являлся крупным криминальным авторитетом в Братске. Следствие полагает, что в 2003 году он обратился к подконтрольным руководителям банды с предложением организовать убийство руководителя коммерческой фирмы, пообещав за это денежное вознаграждение. В результате убийство было поручено банде, действовавшей в Иркутске. 13 ноября 2003 года бизнесмен был застрелен из обреза ружья.

Руководители банды и исполнители преступления были осуждены на длительные сроки лишения свободы в 2010 году. Заказчика убийства объявили в розыск.

Ранее сообщалось, что в Павловском Посаде мать пыталась «заказать» убийство сына. По ее замыслу, смерть должна была произойти от передозировки наркотиков. Женщина даже нашла киллера, согласившегося совершить преступление за две тысячи рублей, однако ее план сорвался — в полиции узнали о готовящемся покушении и задержали злоумышленницу.