Тело мертвого младенца нашли в мусорном баке в Сибири

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В мусорном баке в Новокузнецке было найдено тело мертвого младенца без признаков насилия и с пуповиной, завернутое в полиэтиленовый пакет, передает со ссылкой на информированный источник РЕН ТВ. По данным телеканала, речь идет о новорожденной девочке. Мать ребенка уже нашли и задержали. Выяснилось, что 34-летняя женщина воспитывает еще троих детей.

Утром 22 декабря женщина родила ребенка у себя дома в ванной. Девочка появилась на свет без признаков жизни. Мать положила тело младенца в холодильник и решила избавиться от него позже. В конце февраля женщина положила тело младенца в пакет и попросила сына выбросить мусор, — говорит источник.

В отношении матери ребенка следствие возбудило уголовное дело по статье 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка».

Как рассказал инсайдер, тело новорожденной девочки нашел пожилой местный житель 27 февраля рядом с домом на улице Тореза. Именно он позвонил правоохранителям и рассказал о произошедшем.

Ранее в Санкт-Петербурге в квартире на проспекте Энгельса нашли тело младенца. Погибшему ребенку было пять месяцев. Причины смерти на данный момент неизвестны. Труп был передан в морг.

По имеющейся информации, младенец проживал в полной семье, отец и мать на учетах не состояли. Погибший был не единственным ребенком, родители также воспитывают четырехлетнего мальчика.