В Сибири подожгли железную дорогу «Осторожно, новости»: диверсанты подожгли железную дорогу под Кемерово

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Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает, что в Кемеровской области злоумышленники подожгли железную дорогу. По информации канала, на месте преступления были найдены бутылки с зажигательной смесью. Как утверждают источники канала, поджоги не отразились на движении поездов. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По данным «Осторожно, новости», диверсия произошла на железнодорожном перегоне Анжерская-Западная — станция Чалы. В публикации говорится, что злоумышленники подожгли релейный и батарейный шкафы, в которых в частности располагаются устройства автоматической блокировки, переездной сигнализации, электрической централизации стрелок. По информации канала, помимо орудий преступления на поврежденном участке железной дороги были найдены конфеты и чек, которые могли принадлежать поджигателям. Полиция взялась за поиски диверсантов, их личности пока не установлены.

Ранее сотрудники УФСБ России по Саратовской области задержали двоих мужчин за попытку диверсии на железнодорожных путях. Местных жителей подозревают в поджоге релейных шкафов. Инцидент произошел в районе перегона Зоринский — Трофимовский-2. Сотрудники ПриЖД заметили два горящих релейных шкафа и вызвали полицию. Стражи порядка провели расследование и выяснили, что диверсию совершили двое мужчин, один из которых был ранее судим.