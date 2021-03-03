16+

Рубрики

Медиа

Архив

Регионы

В Сибири мужчина со сломанной ногой двое суток полз по снегу к людям

19:39, 03 марта 2021 25
Фото: Звезда Алтая/zvezdaaltaya.ru

Житель села Теректа в Республике Алтай Геннадий Куликов продемонстрировал уникальную способность и волю к выживанию. Оказавшись в результате досадного случая в горах один со сломанной ногой, он двое суток в зимний мороз полз к людям по снегу и в итоге сумел спастись.

Куликов отправился из села в горы, чтобы присмотреться к подходящим местам для зимнего выпаса лошадей. Он ехал верхом на коне в сопровождении собаки, не взял с собой никаких припасов, так как не планировал отлучаться надолго. Но родные Куликова к вечеру забили тревогу — мужчина домой к этому времени так и не вернулся.

Наутро они стали звонить всем знакомым, но никаких вестей не получили. Тогда мужчины отправились прочёсывать окрестности Теректы, но также не обнаружили никаких следов пропавшего. На третий день была организована экспедиция в более отдалённые районы — тогда удалось обнаружить лошадь и собаку, с которыми в путь отправился Куликов. Но мужчины рядом видно не было.

Куликова нашли в нескольких сотнях метров от животных — на его след поисковую группу вывела собака, которую он взял с собой. К этому времени мужчина уже окоченел настолько, что не мог ни двигаться, ни даже говорить, к тому же у него оказалась сломана нога.

Позднее медики диагностировали у Куликова критическое переохлаждение, но им удалось спасти его. Впоследствии мужчина рассказал, что лошадь, испугавшись выскочившего из кустов кабана, резко дёрнулась и сбросила его из седла. Вдобавок она начала бить копытами и в результате одного из ударов повредила ногу мужчины, после чего испуганные животные скрылись из виду.

Как быть? Развести костёр — нет спичек. А если бы и были — дров, которые я смогу собрать, хватит на час, не больше. А дальше что? Ждать? Но искать меня станут, когда лошадь вернётся домой с пустым седлом. А если она не дойдёт? К тому же никто не знает, где именно меня искать: никому не сказал, куда еду, — рассказал Куликов журналистам интернет-издания «Звезда Алтая».

Мужчина понял, что единственная возможность спастись — самостоятельно попробовать добраться домой. Он передвигался ползком, давая себе лишь небольшие передышки — слишком большие паузы могли привести к переохлаждению и смерти. Так он двигался днём и ночью, пока не встретил поисковую группу. Позднее на вопрос, как же ему удалось «уползти от смерти», Куликов ответил: «Я просто потихонечку делал свою работу».

История произошла ещё в конце декабря прошлого года, но известно о ней стало только теперь, когда в местных СМИ появились публикации об этом случае.

Как сообщал NEWS.ru, фотографии заснеженных домов в посёлке Цементнозаводский (в 18 км от Воркуты), опубликованные британским изданием Daily Mail, произвели впечатление на жителей Соединённого королевства. Некоторые из них признали, что «русские выживут где угодно».

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео