В Сибири мужчина со сломанной ногой двое суток полз по снегу к людям

https://static.news.ru/photo/2475099e-7c41-11eb-9c08-96000091f725_660.jpg Фото: Звезда Алтая/zvezdaaltaya.ru

Житель села Теректа в Республике Алтай Геннадий Куликов продемонстрировал уникальную способность и волю к выживанию. Оказавшись в результате досадного случая в горах один со сломанной ногой, он двое суток в зимний мороз полз к людям по снегу и в итоге сумел спастись.

Куликов отправился из села в горы, чтобы присмотреться к подходящим местам для зимнего выпаса лошадей. Он ехал верхом на коне в сопровождении собаки, не взял с собой никаких припасов, так как не планировал отлучаться надолго. Но родные Куликова к вечеру забили тревогу — мужчина домой к этому времени так и не вернулся.

Наутро они стали звонить всем знакомым, но никаких вестей не получили. Тогда мужчины отправились прочёсывать окрестности Теректы, но также не обнаружили никаких следов пропавшего. На третий день была организована экспедиция в более отдалённые районы — тогда удалось обнаружить лошадь и собаку, с которыми в путь отправился Куликов. Но мужчины рядом видно не было.

Куликова нашли в нескольких сотнях метров от животных — на его след поисковую группу вывела собака, которую он взял с собой. К этому времени мужчина уже окоченел настолько, что не мог ни двигаться, ни даже говорить, к тому же у него оказалась сломана нога.

Позднее медики диагностировали у Куликова критическое переохлаждение, но им удалось спасти его. Впоследствии мужчина рассказал, что лошадь, испугавшись выскочившего из кустов кабана, резко дёрнулась и сбросила его из седла. Вдобавок она начала бить копытами и в результате одного из ударов повредила ногу мужчины, после чего испуганные животные скрылись из виду.

Как быть? Развести костёр — нет спичек. А если бы и были — дров, которые я смогу собрать, хватит на час, не больше. А дальше что? Ждать? Но искать меня станут, когда лошадь вернётся домой с пустым седлом. А если она не дойдёт? К тому же никто не знает, где именно меня искать: никому не сказал, куда еду, — рассказал Куликов журналистам интернет-издания «Звезда Алтая».

Мужчина понял, что единственная возможность спастись — самостоятельно попробовать добраться домой. Он передвигался ползком, давая себе лишь небольшие передышки — слишком большие паузы могли привести к переохлаждению и смерти. Так он двигался днём и ночью, пока не встретил поисковую группу. Позднее на вопрос, как же ему удалось «уползти от смерти», Куликов ответил: «Я просто потихонечку делал свою работу».

История произошла ещё в конце декабря прошлого года, но известно о ней стало только теперь, когда в местных СМИ появились публикации об этом случае.

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