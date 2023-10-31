Экскаваторщик из Сибири стал мастером маникюра

Фото: vk.com/nails_egor_nz

Егор Иванов

В городе Назарово Красноярского края машинист экскаватора на местном угольном разрезе неожиданно решил поменять профессию и стал мастером маникюра, сообщает KP.RU. Как рассказал в беседе с изданием 31-летний Егор Иванов, у него есть черта — всегда пробовать что-то новое. В частности, он в разное время держал тренажерный зал, занимался уличными танцами, освоил гитару и даже купил диджейскую аппаратуру, с которой играл в клубах.

По словам мужчины, полтора года назад друзья в шутку предложили ему «заняться ноготочками». К предложению отец двоих детей отнесся серьезно: отучился на курсах маникюра в Красноярске, получил сертификат и оборудовал дома комнату под кабинет.

Самым первым человеком, который сел ко мне за стол, была жена. <...> В соцсетях я переделал свою страницу и начал постить там свои работы. Постепенно потянулись подруги жены, знакомые. Проснулся интерес — и у людей, и у меня, — рассказал Егор.

Появились постоянные клиенты, самой молодой из них — 15 лет, самой зрелой — за 50. Теперь сибиряк чередует угольный разрез и маникюрный стол. По его словам, увлечение позволяет ему расширить круг общения и не дает уставать, а еще это небольшой дополнительный доход.

Мое хобби — не от нехватки денег, а от интереса к жизни, — резюмировал экскаваторщик.

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